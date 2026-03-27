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Anche lo stadio di Ceglie M.ca tra gli impianti selezionati dalla Figc per il Torneo delle regioni

C’è anche lo Stadio Comunale “Giovanni Stoppa” di Ceglie Messapica tra gli impianti selezionati dal Comitato Regionale FIGC – Lega Nazionale Dilettanti Puglia per ospitare alcune gare della 62ª edizione del Torneo delle Regioni 2026, al via domani.

“Un’opportunità importante per il nostro territorio e per lo sport locale”, dichiarano il Sindaco Angelo Palmisano e la Vicesindaca e Assessora allo Sport Mariangela Leporale. “Ringraziamo il presidente del Comitato Regionale FIGC – LND Puglia, Vito Tisci, per aver scelto Ceglie Messapica tra le sedi di questa importante manifestazione, e un sentito ringraziamento va anche alla società AC Taf Ceglie per la preziosa collaborazione”.

Il Torneo delle Regioni coinvolge le rappresentative giovanili dilettantistiche di tutta Italia (Under 19, 17, 15 maschili e Under 21 femminile).

Un riconoscimento per la città, tra i 19 impianti selezionati tra le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto per ospitare una delle più importanti manifestazioni del calcio giovanile.

Saranno 79 le rappresentative partecipanti all’edizione 2026, in programma dal 28 marzo al 3 aprile, per un totale di quasi 150 gare. Un evento di grande rilievo sportivo che porterà sul territorio i migliori talenti del calcio giovanile dilettantistico nazionale.

La manifestazione richiamerà inoltre importanti autorità calcistiche e numerosi addetti ai lavori da tutta Italia.

Il calendario completo delle gare, comprese quelle in programma allo Stadio Comunale “Giovanni Stoppa” di Ceglie Messapica, è disponibile al seguente link: https://www.lndpuglia.it/index.php/it/comunicati-ufficiali/comitato-regionale/stagione-2025-2026/torneo-delle-regioni-di-calcio-a-11-puglia-2026/cu-n-001-del-13-marzo-2026-calendario-ufficiale-programma-gare-regolamenti-lnd/17194-calendario-tdr-calcio-a-11-lnd-2026-puglia/file

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