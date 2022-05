ANCHE MESAGNE RICORDA MELISSA. IL PROGRAMMA PER DOMANI

Mesagne, il ricordo di Melissa a dieci anni dall’attentato



La Città di Mesagne ricorda Melissa Bassi a dieci anni dall’attentato.

Domani, giovedì 19 maggio, alle ore 7.30, un corteo pedonale partirà dall’abitazione dei genitori di Melissa Bassi per dirigersi verso via Maja Materdona, passando per la scuola elementare ‘Giovanni XXIII’, e giungere in Viale Indipendenza in direzione Brindisi. Il tratto dall’uscita di Mesagne all’ingresso di Brindisi sarà percorso in auto. All’arrivo presso il parcheggio del Palazzo di Giustizia, una delegazione di studenti del “Morvillo Falcone” si unirà al corteo giunto da Mesagne e insieme raggiungeranno l’istituto ‘Morvillo-Falcone’ di Brindisi presso cui si svolgerà il programma del ‘Memorial Melissa Bassi – Dieci anni senza Te’.

Alle 9.30, presso la Scuola ‘Giovanni Falcone’, nell’ambito delle attività didattiche, si svolgerà l’iniziativa dal titolo ‘La gioia di vivere – Letture in ricordo di Melissa Bassi’. organizzata dal II Circolo didattico e patrocinata dal Comune di Mesagne. Alle ore 18.30 presso la Chiesa Madre di Mesagne, officiata dall’arcivescovo emerito della diocesi di Brindisi-Ostuni, Rocco Talucci, verrà celebrata una solenne liturgia eucaristica. Due banner, con il volto di Melissa, sono già stati collocati sulla facciata del Municipio e sul Torrione del Castello.