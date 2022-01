ANCHE NEL BRINDISINO L’INIZIATIVA “LA NOTTE E’ GIOVANE” PER VACCINARE RAGAZZI DA 12 A 19 ANNI

Con due hub, il Marconi-Flacco nel capoluogo e Conforama a Fasano, la Asl di Brindisi aderisce all’iniziativa La notte è giovane, in programma dal 14 al 16 gennaio e dedicata alle vaccinazioni dai 12 ai 19 anni. Per questa fascia di età la copertura vaccinale con la prima dose ha superato l’88 per cento e l’80 per cento con la seconda.

Proseguono anche le somministrazioni di vaccino anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, in collaborazione con i pediatri di libera scelta. Anche per le vaccinazioni pediatriche è necessaria la prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”

È necessario presentarsi nei centri con i moduli già compilati – anche per le seconde dosi – da scaricare al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori, in caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Ieri sono state somministrate in tutto 5.812 dosi, tra le quali 475 pediatriche.