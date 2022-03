ANCHE QUEST’ANNO DA “COSMA” FESTA DEL PAPA’ A SUON DI ZEPPOLE!

La Pasticceria “Cosma” di San Pietro Vernotico non smette di sorprendere la sua clientela. Per il week end della festa del papà, infatti, il team di pasticceri ha pensato bene di proporre un gran numero di varianti per le tradizionali “zeppole”. Nell’ampia esposizione, infatti, sarà possibile scegliere tra le seguenti specialità: pistacchio, pistacchio e nocciola, rocher, chantilly e amarena, chantilly e nutella, panna e fragola, craquelin (con il bignè in crosta) e senza glutine. Insomma, a fronte di una scelta così ampia sarà davvero difficile non cedere alla tentazione!