Anche quest’anno la “Scalinata dei Pittori” ha richiamato tanti visitatori

Anche quest’anno la “Scalinata dei Pittori”, la Rassegna d’arte presso la Scalinata Virgiliana di Brindisi, si è confermata un appuntamento molto atteso dai brindisini. Complice il bel tempo, già dalle prime ore del mattino, tante persone hanno deciso di visitare questa esposizione in una location così spettacolare e avere così la possibilità di ammirare e apprezzare le opere. Una Rassegna d’arte con artisti provenienti da tante province della Puglia e, spesso, conosciuti anche sul territorio nazionale e internazionale. Un evento importante, organizzato da ENDAS Prov.le di Brindisi, con la direzione artistica di Mino D’Amici, con la collaborazione del Comune di Brindisi, Hammersmith Srl energie rinnovabili (Brindisi) e Santoro Pianoforti. In serata, inoltre, si terrà una performance al pianoforte con il M° Ivano Barbiero. Sarà presente anche la Scuola di Tango Argentino “Street Tango” con Alessandro De Virgilio e Ilaria Tricarico. Purtroppo gli organizzatori hanno evidenziato che non ci sarà un’illuminazione adeguata della scalinata che avrebbe potuto dare maggiore valore all’evento. Una bella iniziativa che ha il preciso obiettivo di regalare bellezza alla città in una location unica! Anna Consales