Bella soddisfazione per il pizzaiolo e ristoratore brindisino Christian Romano. La sua “creatura”, la “Bottega di Bacco” di Brindisi, è stata inserita anche quest’anno nella guida de “La Repubblica”. Un risultato di prestigio che conferma la bontà dei prodotti offerti in questo locale e soprattutto la bravura di un artista della pizza come Christian che nella sua carriera ha già ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali.