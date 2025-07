Anche Ridondazione Comunista in piazza contro la guerra ed il genocidio del popolo palestinese a Gaza

Rifondazione Comunista scenderà in piazza sabato 19 luglio a Brindisi, contro la guerra, contro il genocidio del popolo palestinese a Gaza, contro la follia militarista che minaccia un conflitto nucleare di totale distruzione del mondo. Bisogna scendere in piazza per chiedere uno sviluppo pacifico che abbandoni lo sviluppo FOSSILE che ci sta portando inevitabilmente verso la terza ed ultima guerra mondiale. Con il riarmo con il 5% destinato a convertire le industrie dello sviluppo pacifico delle automobili, degli aerei e navi passeggeri e commerciali, dei treni, degli elettrodomestici, delle costruzioni pubbliche di ospedali e scuole, per produrre nella nostra Puglia acciaio per carri armati, navi da guerra, caccia bombardieri e droni, ci renderà complici della distruzione e della morte di milioni di bambini e innocenti popolazioni. Il governo Italiano anziché opporsi a questa follia, appoggia il criminale governo israeliano, protetto e finanziato dalla prepotenza del governo americano, inglese e della UE, che continua a fornire armi sia ad Israele che alla Ucraina. La follia di spostare le risorse sulla industria degli armamenti colpirà la sanità, la scuola, le pensioni ed i salari.

Come sempre la guerra arricchirà a dismisura i pochi ricchi come diceva il compianto papà Francesco, aumentando sempre di più la schiera dei poveri.

La classe operaia dalla guerra, avrà sempre meno salario, pensioni e democrazia in nome dello sforzo bellico. Milioni di lavoratori poveri, senza diritti, che sono già sfruttati non avranno alcuna speranza di migliorare le loro condizioni. Porti ed aeroporti nella nostra Puglia saranno sempre più assoggettati alle servitù militari che mortificheranno la vocazione turistica della nostra regione. Per questi motivi il popolo in generale ed i lavoratori in particolare devono scendere in Piazza sabato 19 luglio insieme a tutti gli amanti della Pace. Senza Pace le condizioni materiali dei lavoratori, i diritti e la stessa democrazia non avranno alcun futuro.

Angelo Leo

Resp. Dipartimento Lavoro

Rifondazione Comunista Puglia