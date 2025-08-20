ANCI Puglia – Solidarietà ai sindaci di Triggiano e Ostuni

ANCI Puglia: solidarietà ai Sindaci Toscano e Pomes dopo le intimidazioni

Condanna ferma per i recenti episodi a Triggiano e Ostuni: “Le intimidazioni non

fermeranno l’impegno delle istituzioni democratiche”

Nei giorni scorsi si sono verificati due gravi episodi che hanno colpito sindaci pugliesi: a

Triggiano il Sindaco Pino Toscano è stato destinatario di minacce e insulti sotto la propria

abitazione, mentre ad Ostuni è stato rinvenuto un ordigno nei pressi dello studio del

Sindaco Angelo Pomes, sul quale sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

ANCI Puglia esprime la propria vicinanza e solidarietà ai sindaci coinvolti, condannando

con fermezza tali atti inaccettabili che confermano la crescente pressione a cui sono

sottoposti gli amministratori locali.

Questi episodi non scalfiscono la solidità delle istituzioni democratiche né l’impegno dei

sindaci, che continuano a operare con responsabilità e trasparenza al servizio delle

comunità. ANCI Puglia ribadisce la necessità che le istituzioni competenti garantiscano la

massima tutela e sicurezza personale e istituzionale degli amministratori locali,

richiamando all’importanza di una reazione civile, forte e coesa delle comunità, contro ogni

forma di violenza e di attacco alla legalità.

L’Associazione si stringe attorno ai Sindaci Pino Toscano e Angelo Pomes, riaffermando

che intimidazioni e minacce non possono e non devono trovare spazio nella nostra

democrazia.