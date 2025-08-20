ANCI Puglia – Solidarietà ai sindaci di Triggiano e Ostuni

ANCI Puglia: solidarietà ai Sindaci Toscano e Pomes dopo le intimidazioni
Condanna ferma per i recenti episodi a Triggiano e Ostuni: “Le intimidazioni non
fermeranno l’impegno delle istituzioni democratiche”
Nei giorni scorsi si sono verificati due gravi episodi che hanno colpito sindaci pugliesi: a
Triggiano il Sindaco Pino Toscano è stato destinatario di minacce e insulti sotto la propria
abitazione, mentre ad Ostuni è stato rinvenuto un ordigno nei pressi dello studio del
Sindaco Angelo Pomes, sul quale sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.
ANCI Puglia esprime la propria vicinanza e solidarietà ai sindaci coinvolti, condannando
con fermezza tali atti inaccettabili che confermano la crescente pressione a cui sono
sottoposti gli amministratori locali.
Questi episodi non scalfiscono la solidità delle istituzioni democratiche né l’impegno dei
sindaci, che continuano a operare con responsabilità e trasparenza al servizio delle
comunità. ANCI Puglia ribadisce la necessità che le istituzioni competenti garantiscano la
massima tutela e sicurezza personale e istituzionale degli amministratori locali,
richiamando all’importanza di una reazione civile, forte e coesa delle comunità, contro ogni
forma di violenza e di attacco alla legalità.
L’Associazione si stringe attorno ai Sindaci Pino Toscano e Angelo Pomes, riaffermando
che intimidazioni e minacce non possono e non devono trovare spazio nella nostra
democrazia.