ANCORA “COPIA E INCOLLA”! A BRINDISI A PASQUA IL MERCATINO DI NATALE…

Il “copia e incolla” ormai pare una prassi consolidata nel Comune di Brindisi. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato un avviso pubblico per l’organizzazione del mercatino di Pasqua 2022. Un evento che dovrà svolgersi dall’8 al 18 aprile. Ebbene, nel documento – a firma della dirigente Marina Carrozzo – si scrive letteralmente che “la selezione degli operatori/espositori dovrà avvenire garantendo una bilanciata presenza tra merci (oggetti artigianali attinenti con le FESTIVITA’ NATALIZIE, come presepi, giocattoli, oggettistica da regalo…).

Possibile che non si riesca a fare un po’ di attenzione? La speranza, in ogni caso, è che il “copia e incolla” si limiti al mercatino e non ad atti più delicati…