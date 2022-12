Un extracomunirario ospite del Centro di accoglienza di Restinco è morto per le esalazioni di un incendio di materassi appiccato da un altro ospite della struttura. Il personale del 118, accorso sul posto insieme ai vigili del fuoco ed alla polizia di Stato, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nel frattempo il piromane è stato sottopostoa fermo di polizia. Purtroppo gesti di protesta come questo sono molto frequenti nella struttura di Restinco.