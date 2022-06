ANCORA SENZA STIPENDIO LE OPERATRICI DEGLI ASILI NIDO. COMUNE E COOP. SI RIMPALLANO LE RESPONSABILITA’

Ancora nulla di fatto per le operatrici degli asili nido ex comunali di Brindisi. La cooperativa “Gialla” continua a non pagare gli stipendi (sta per scattare anche la seconda mensilità) e non si intravedono segnali positivi per le prossime settimane. Così come emerso nel corso di una assemblea convocata dalla funzione pubblica della Cisl, infatti, si dovrà attendere l’approvazione del bilancio prima che il Comune saldi le spettanze alla cooperativa. Bene che vada, quindi, si dovrà aspettare almeno fino a metà luglio ed a quel punto saranno tre le mensilità in sofferenza.

Da qui la giusta e legittima protesta delle operatrci.