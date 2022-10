ANCORA TANTO DEGRADO NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE

Brindisi si candida, ormai da troppo tempo, a città turistica, anche se spesso sembrerebbe farlo solo nei proclami.

Basta scendere dal treno, varcare l’ingresso o l’uscita della stazione ferroviaria per avere il benvenuto.

Sul piazzale che apre alla città e porta verso i corsi principali del Centro, ci sono le aiuole dove il verde pubblico viene trascurato più del dovuto e dove tanti incivili portano i propri cani a fare i bisogni. Sarà anche pèer questo che proprio a margine delle aiuole si avverte un terribile cattivo odore.

E che dire dei giacigli dei senzatetto che durante il giorno vengono raccolti e nascosti davanti agli alberi. Tutti vedono, ma nessuno interviene, anche quando proprio il piazzale della stazione centrale di Brindisi diviene teatro di traffici illeciti o di risse tra extracomunitari che hanno alzato il gomito. Insomma, una situazione ormai ingestibile, soprattutto perché in tanti si sono rassegnati a considerare proprio piazza Crispi come una zona da evitare, nonostante per i turisti e per i ragazzi pendolari sia il primo impatto con la città.

Forse si potrebbe immaginare di realizzare una postazione fissa della polizia locale, tanto più perché la polizia ferroviaria non ha uomini e mezzi per garantire una vigilanza anche all’esterno della stazione.

L’Amministrazione Comunale, invece, potrebbe occuparsi di un sostanziale miglioramento della arredo urbano, per riqualificare la piazza che si trova in una posizione strategica e che merita di essere considerata al pari dei corsi principali.

Insomma, staremo a vedere se qualcuno finalmente si farà carico anche di questo angolo della città.