Ancora tanto silenzio sul problema della gestione della raccolta di rifiuti

Dicembre 2024. Il Consiglio di Stato mette fine ad una lunghissima e intricata vicenda giudiziaria amministrativa legata all’appalto per la raccolta di rifiuti nella città di Brindisi. La sentenza è chiara e inequivocabile: la società Avr per l’ambiente, risultata la prima classificata – sia pure con il vecchio nome “Teorema” – nella gara biennale svoltasi nel 2023, non aveva titoli per vincere e quindi si è deciso di escluderla. A quel punto, ricevuta la notifica della stessa sentenza, l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto procedere con la seconda classificata, ovviamente se ne aveva i requisiti. Si è deciso, invece, di riconvocare la commissione esaminatrice che ovviamente è giunta alla stessa conclusione: il servizio deve essere effettuato dalla società Teknoservice. A quel punto gli strumenti a diposizione delle pubbliche amministrazioni sono ben chiari. La prima verifica è quella di stabilire se la stessa società ha conservato i requisiti tecnici e morali per la partecipazione. Anche questo è stato superato, sia pure con un inspiegabile percorso ad ostacoli. Ma evidentemente non è bastato, se si considera che siamo arrivati sostanzialmente a maggio senza aver definito i termini di un passaggio di cantiere tra Avr per l’ambiente e la stessa Teknoservice. Circa sei mesi, insomma, per prendere atto e quindi adempiere a quanto stabilito con una sentenza definitiva. E nel frattempo sono fermi i programmi di educazione ambientale, così come altri interventi previsti contrattualmente e non si sa bene se tali servizi, evidentemente non effettuati, vengono pagati ugualmente dall’Amministrazione Comunale. Insomma, una situazione di precarietà che meriterebbe almeno qualche chiarimento da Palazzo di Città e che invece si svolge tutta al chiuso di qualche stanza della struttura burocratica, forse senza tenere conto dei reali interessi dei cittadini.