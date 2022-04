ANCORA TEMPI LUNGHI PER GLI IMPIANTI DEI RIFIUTI – LE RESPONSABILITA’ DELLA REGIONE PUGLIA E DELL’AGENZIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Ennesimo incontro interlocutorio per la definizione della tempistica relativa alla realizzazione degli impianti del ciclo dei rifiuti da realizzare a Brindisi. Sono emerse con chiarezza le responsabilità della Regione Puglia che, anche attraverso l’Agenzia regionale per i rifiuti AGER ed il suo presidente Grandagliano, ha accumulato più di sette anni di ingiustificabili ritardi prima di dar corso alla realizzazione degli impianti attraverso cui la provincia di Brindisi potrà cominciare a ridurre i costi legati allo smaltimento dei rifiuti. Dalla realizzazione degli impianti, in ogni caso, dipende anche il futuro degli ex dipendenti dell’impianto di CDR di Brindisi, i quali non sono mai stati ricollocati proprio in attesa dell’avvio dei nuovi impianti.

Sull’intera vicenda, tra l’altro, pende la mannaia della perdita dei finanziamenti se non si dovesse affidare il cantiere entro la fine del 2022. Ci troviamo di fronte, insomma, ad un palcoscenico di inefficienze e di sottovalutazioni dei problemi relativi al ciclo dei rifiuti della provincia di Brindisi. Ed anche in questo la Regione ha fortemente penalizzato il nostro territorio. Nel silenzio generale.