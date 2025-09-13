Ancora un gesto deplorevole contro i gatti liberi del territorio brindisino

Ieri , 12 Settembre 2025 nei pressi della parrocchia Cristo Salvatore , al rione S.Elia, è stato appiccato fuoco ad un rifugio destinato a dare riparo e garantire le prime necessità ad una decina di gatti di zona amorevolmente accuditi da alcuni residenti. A darne l’allarme al nucleo di guardie zoofile di Brindisi è stata Valentina De Nuzzo, la quale , recandosi dai mici per la somministrazione di cibo , si è trovata davanti la “ macabra scoperta” così come definita.

Attorno alle 17 una fiammata ha attirato l’attenzione di un residente il quale per evitare che prendessero fuoco anche le auto lí parcheggiate e gli alberi al di sopra del rifugio, ha iniziato a gettare secchiate d’acqua.

“Tale gesto – afferma Brunetti- è l’ennesimo atto eclatante a danno dei gatti , già fortemente presi di mira negli ultimi anni , e, per i quali non si evince nessuna azione concreta posta in essere dalle istituzioni”.

Da anni gli enti di tutela degli animali , chiedono che vengano realmente tutelati i gatti liberi sul territorio .