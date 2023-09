Una squadra del distaccamento di Ostuni dei vigili del fuoco è intervenuta sulla strada ptovincoale 34 che vollega Carovigno a Santa Sabina, per un incidente stradale. Sono rimaste coinvolte tre auto di cui una si è ribaltata.

Per fortuna c’è stato solo un ferito lieve affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.