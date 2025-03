Salari accessori fermi da quasi un anno.

Ancora una volta penalizzati i Vigilanti ed i turnisti della base navale di Brindisi.

Puca (UIL PA): inaccettabile questa discriminazione tra i lavoratori della stessa amministrazione.

L’organizzazione sindacale UILPA ha ripetutamente ed in molteplici piazze d’Italia evidenziato la precarietà che contraddistingue il recente rinnovo contrattuale per i lavoratori delle amministrazioni nei ministeri delle funzioni centrali.

Come se non bastasse, vi è una ampia compagine di colleghi fortemente penalizzata dalla mancata retribuzione dei salari accessori.

La UILPA Difesa Brindisi non può accettare questa discriminazione che colpisce i vigilanti ed i turnisti della base navale di Brindisi.

Inevitabilmente vengono colpite anche le famiglie di questi lavoratori che attendono da quasi un anno di ricevere i corretti compensi.

Lavoratori, o meglio vigilanti e turnisti che hanno sempre assicurato e senza mai creare disservizi il corretto funzionamento della “macchina” Difesa nella base navale di Brindisi; oggi gli stessi vengono “premiati” con mancati pagamenti.

Da precisare inoltre che trattasi di attività lavorative che spesso vengono svolte con grande sacrificio da parte degli stessi vigilanti e di tutti i turnisti; ma soprattutto in “deroga” alle circolari vigenti in materia per via del carente numero di lavoratori causato dal mancato ricambio generazionale del personale dei ruoli civili del ministero della Difesa.

Puca, Coordinatore provinciale di settore della UILPA dichiara: “deplorevole vedere ogni giorno la delusione nei volti dei colleghi ma che allo stesso tempo continuano ad assicurare il corretto andamento dei lavori nella base navale. Non possiamo restare inermi. Se a strettissimo giro lo stato maggiore Marina militare non dovesse ottemperare alla corresponsione degli emolumenti, si attiverà uno stato di agitazione che inevitabilmente potrebbe non assicurare il corretto andamento delle attività con conseguente ripercussione anche nella assistenza all’efficienza delle unità navali.

Disagi che stridono ampiamente in questo periodo storico nel quale si inneggia al riarmo ed all’incremento dei mezzi militari. Nell’assurdità di questa politica vengono trascurati gli uomini ed i lavoratori che sono alla base del sistema difesa.

Ci attendiamo risposte immediate e che la risoluzione avvenga già dal prossimo mese”.

La UILPA non accetterà più le promesse da marinaio di questa amministrazione!