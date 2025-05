Andiamo al Cillarese in bici. Presentata l’iniziativa per famiglie

Presso la sede della casa di quartiere Minimus, all’interno del Bastione di Porta Mesagne, è’ stata presentata l’iniziativa dedicata alle famiglie “Andiamo al Cillarese in bIci”. Una iniziativa organizzata da alcune associazioni e anche dal WWF per rispettare l’ambiente e per trascorrere una giornata tra divertimenti e sport. Infatti, si partirà domenica mattina alle ore 9.00 dalla Scalinata virgiliana, si attraverserà’ il Castello Svevo dal lato mare per arrivare al Parco del Cillarese dove sono previsti giochi, attività sportive e per gli adulti che vorranno anche la visita della Diga del Cillarese. Tutti i particolari sono stati presentati nel corso dell’incontro di questa sera da parte degli organizzatori.