E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per tagliare un anello incastrato intorno ad un dito. In sostanza, la vittima di questo incidente si è procurato una frattura e la sua mano si è gonfiata, tanto da non far uscire più l’anello. I vigilid el fuoco hanno utilizzato uno strumento di precisione per intervenire con successo