Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Anello incastrato, intervengono i vigili del fuoco

Ancora una volta i vigilid el fuoco sono stati chiamati a risolvere un caso solo apparentemente facile. Ieri sera, infatti, presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi si è presentato un uomo di 47 anni con un anello che proprio non ne voleva sapere di uscire dal dito, reso ancora più gonfio probabilmente a causa della puntura di un insetto.
I vigili del fuoco hanno utilizzato lo strumento di precisione “Demel” attraverso cui è stato possibile risolvere il problema. In realtà, gli anelli bloccati erano due, di cui la fede nuziale. Dopo l’intervento dei vigili anche il malcapitato ha potuto far rientro a casa.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning