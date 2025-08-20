Anello incastrato, intervengono i vigili del fuoco

Ancora una volta i vigilid el fuoco sono stati chiamati a risolvere un caso solo apparentemente facile. Ieri sera, infatti, presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi si è presentato un uomo di 47 anni con un anello che proprio non ne voleva sapere di uscire dal dito, reso ancora più gonfio probabilmente a causa della puntura di un insetto.

I vigili del fuoco hanno utilizzato lo strumento di precisione “Demel” attraverso cui è stato possibile risolvere il problema. In realtà, gli anelli bloccati erano due, di cui la fede nuziale. Dopo l’intervento dei vigili anche il malcapitato ha potuto far rientro a casa.