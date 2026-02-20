“Anfitrione” di Plauto – Emilio Solfrizzi in scena al Verdi





Due uomini alla stessa porta, un’unica identità contesa. “Anfitrione” comincia da qui: un cortocircuito che manda in crisi ruoli, parole e memoria, e trasforma la casa in un luogo dove nulla è più scontato. Domenica 22 febbraio alle 18.30, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Emilio Solfrizzi mette in scena Plauto con una regia essenziale, in cui le identità si intrecciano e si disvelano davanti agli occhi del pubblico. Biglietti disponibili online su rebrand.ly/Anfitrione e al botteghino del Teatro, aperto il giorno dello spettacolo dalle 17 alle 18.30. Info 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.



La vicenda segue il ritorno del soldato Anfitrione e del suo servo Sosia dopo una lunga campagna militare. A casa li attende però un inganno orchestrato dagli dèi: Giove, sedotto dalla bellezza di Alcmena, assume le sembianze di Anfitrione per conquistarla, mentre Mercurio prende l’identità di Sosia. Quando il vero padrone rientra, nessuno riconosce più nessuno. Gli equivoci si moltiplicano, gli scontri diventano inevitabili e la realtà si incrina sotto il peso delle apparenze. Da questo scambio di identità nasce una sequenza serrata di situazioni comiche e colpi di scena che tengono insieme leggerezza e precisione drammaturgica. Plauto costruisce un congegno teatrale perfetto capace di divertire e allo stesso tempo di rivelare quanto fragile sia ciò che chiamiamo verità. “Anfitrione” resta una delle sue opere più vive anche per il valore storico e linguistico: il latino popolare, l’uso del doppio, la contaminazione tra comico e tragico offrono ancora oggi strumenti per leggere il presente. La modernità del testo sta proprio qui. Quante volte crediamo di avere davanti una persona e invece ne vediamo solo una versione, una maschera? E quante volte non corrispondiamo alle aspettative che gli altri proiettano su di noi? È una dinamica che attraversa la vita quotidiana e si amplifica nello spazio digitale, dove identità e rappresentazione coincidono sempre meno. Plauto lo raccontava già nel III secolo a.C.



In questo gioco di specchi si avverte un’eco che porta dritto a Luigi Pirandello: il doppio plautino anticipa il suo teatro delle identità frantumate: personaggi che non coincidono con l’immagine che gli altri costruiscono di loro. Ma se in “Anfitrione” lo smarrimento nasce da un inganno divino, in Pirandello diventa condizione permanente dell’esistenza. L’uomo è uno, nessuno e centomila perché vive nello scarto tra ciò che è e ciò che appare.



La scena è essenziale, mobile, pensata per assecondare il ritmo degli scambi. Gli attori si muovono dentro uno spazio che suggerisce lasciando al pubblico il compito di ricomporre i piani della realtà. Solfrizzi interpreta e dirige scansando la caricatura. Il suo “Anfitrione” oscilla tra stupore e rabbia, tra l’urgenza di riaffermare se stesso e la frustrazione di non essere creduto. Alcmena resta il punto fermo, figura attraversata dall’inganno ma mai ridotta a pretesto, mentre Giove esibisce una comicità volutamente enfatica che rivela l’arbitrio del potere.



«Mi sento dentro Sosia – ha detto Emilio Solfrizzi –, un personaggio in cui devo scomparire. È la metafora dell’attore: diventare altro fino a far dimenticare che sta recitando. Plauto ha inventato il doppio teatrale e oggi è ancora più comprensibile perché viviamo circondati da identità fittizie. La sua forza è prendere storie antiche e renderle immediate, senza tradire la poesia né la comicità». La regia mantiene l’impianto classico inserendo soluzioni narrative che preservano il filo della storia. In un’epoca in cui i ruoli si moltiplicano e le percezioni si confondono, “Anfitrione” torna a porre una domanda elementare e irrisolta: quanto di ciò che siamo dipende da noi e quanto dallo sguardo di chi ci crede – o ci scambia – per qualcun altro?



La commedia mostra che il doppio non appartiene solo alla scena. Vive accanto a noi, nelle parole che scegliamo, nei ruoli che accettiamo, nelle maschere che finiamo per indossare. Plauto sopravvive proprio qui, in questa capacità di insinuarsi nella vita ordinaria. Come strumento per leggere le relazioni, il potere, il desiderio di essere riconosciuti. Solfrizzi costruisce uno spettacolo che non dà risposte ma genera domande. Forse è questa la funzione più concreta del teatro oggi: creare spazi in cui il doppio continui a camminare al nostro fianco. Non come inganno divino ma come parte inevitabile dell’essere umani: ciò che mostriamo, ciò che siamo, ciò che gli altri credono di vedere. Il teatro non risolve questa distanza. La porta allo scoperto.



