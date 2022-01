ANGELA GRANDE – RESTA IL MISTERO DELLE RICERCHE INTERROTTE IN NOTTATA…

Storia a lieto fine per Angela Grande, la donna 66enne scomparsa tra venerdì e sabato a Mesagne. Come è noto, è stata ritrovata nelle campagne tra Mesagne e Latiano infreddolita e in stato confusionale.

Restano due circostanze da chiarire. Intanto il motivo per cui è stato consentito ad Angela Grande di lasciare l’ospedale di Francavilla dopo aver subito un incidente stradale qualche ora prima, mentre si recava ad Oria per una visita medica. Il tutto, aggravato dal fatto che la donna vive da sola. E non a caso, si è poi allontanata dalla sua abitazione a piedi e senza effetti personali.

A questo si aggiunge la decisione della Prefettura che ieri, dopo aver insediato una cabina di regia, ha stabilito la interruzione delle ricerche durante le ore notturne. Un fatto inspiegabile, anche in considerazione delle temperature basse e del rischio concreto di non ritrovarla più in vita.

In altre situazioni si è andati avanti ad oltranza, ma in questo caso si è deciso di agire diversamente.