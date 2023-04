ANGELELLI (CONFINDUSTRIA): L’AMERICA’S CUP SAREBBE UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER BRINDISI

La notizia apparsa sugli organi di informazione – relativa alla proposta del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi – di candidare Brindisi ad ospitare la tappa italiana dell’America’s Cup di vela, dopo la recente rinuncia di Cagliari, non può lasciare indifferente nessuno, dichiara Sergio Arnaldo Angelelli, Presidente della Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Brindisi.



Per la nostra città e per l’intera Puglia – prosegue l’avv. Angelelli – sarebbe una grande opportunità riuscire ad organizzare un evento di natura internazionale così importante che darebbe ulteriore lustro al nostro territorio, che da anni fa parlare di sé anche per altri eventi velici, come la Brindisi-Corfù e la Brindisi-Valona -.



Brindisi ha tutte le caratteristiche per proporre fortemente questa candidatura, grazie anche alle peculiarità del suo mare e dei venti sempre presenti in queste zone.



Come sottolinea il Presidente, sarebbe un ulteriore veicolo di promozione turistica di un territorio tra i più belli d’Italia, con strutture ricettive in grado di accogliere al meglio il flusso di turisti e partecipanti che una manifestazione del genere richiamerebbe.



Il Presidente della Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Brindisi, Sergio Arnaldo Angelelli – infine – sollecita ed auspica che questa “suggestione” possa diventare realtà tra tutti gli attori protagonisti, garantendo, sin da subito, il massimo impegno affinché tale iniziativa possa essere svolta nelle acque del nostro capoluogo. Come anche sostenuto da Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi.