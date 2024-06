Angelo Antelmi festeggia i suoi 80 anni con la mostra “L’arte si misura”

Angelo Antelmi festeggia i suoi 80 anni con la mostra:”L’Arte non si misura, è sempre grande”

“L’Arte non ha una misura. L’Arte grande o piccola è sempre Arte. Dalla miniatura ai grandi quadri del Veronese, ai grandi affreschi si resta sempre ammutoliti ad ammirare la magnificenza. L’Arte non si misura, l’Arte la guardi, l’Arte ti ammalia entra dentro di te e tu ti lasci trasportare in questo mondo fantastico vivendolo- A. R. Antelmi”. Mercoledì 29 maggio 2024 è stata inaugurata la nuova mostra dell’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi:”L’Arte non si misura, è sempre grande”. Angelo ha scelto questa data in concomitanza con il suo compleanno, perché voleva festeggiare in modo particolare il raggiungimento degli 80 anni. Una mostra per celebrare se stesso, una vita vissuta all’insegna dell’amore incondizionato per l’arte. La maggior parte delle opere sono ritratti di Angelo eseguiti da prestigiosi artisti: Alfredo Ciocca, Barbara Tutino Elter, Antonio Fiore, Omar Galliano, Pino Mantovani, Alex Ognianoff, Giorgio Ramella, Mario Schifani. Artisti che hanno lasciato il segno e le opere scelte da Angelo riescono a comunicare meraviglia e grande passione. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 30 giugno 2024, presso l’Associazione “Il Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. Un’altra bella iniziativa dell’artista Angelo Raffaele Antelmi che, sicuramente, a breve, ci proporrà altre mostre imperdibili. Anna Consales