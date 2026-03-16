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Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi

Angelo Pomes, sindaco di Ostuni e candidato del centrosinistra, è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi eletto con 57.485 voti e, presso il Salone della Provincia, si è tenuta la proclamazione ufficiale. Angelo Pomes ha battuto il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, candidato del centrodestra, che ha ottenuto 32.680 voti. Hanno votato soltanto i sindaci e consiglieri provinciali del brindisino. Il risultato delle votazioni era abbastanza prevedibile e, infatti, la Provincia è rimasta al centrosinistra. Il neoeletto Presidente Pomes ha evidenziato come la Provincia di Brindisi, in questi anni, sia stata amministrata molto bene e che la sua responsabilità è grande. Ha evidenziato come l’ex Presidente Matarrelli sia stato sempre presente e disponibile. Un testimone non facile da raccogliere e l’obiettivo di Angelo Pomes è quello di non deludere, con l’augurio di fare almeno il 50% di quello che ha fatto il suo predecessore. Il Presidente, inoltre, ha presentato il Sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, che sarà il Vice Presidente della Provincia di Brindisi. Anna Consales

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