Angie G, la 19enne di Carovigno torna con il suo nuovo singolo “Baby Lady”

È tutta in rosso la copertina di Baby Lady, nuovo singolo di Angie G, in uscita oggi 14 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali per Vertice Records. La figura sdraiata, avvolta da una luce rossa intensa, traduce visivamente il cuore del brano: la sofferenza e il vortice emotivo di chi resta intrappolato in una relazione tossica.

Angie G, nome d’arte di Angela Natalia Galeone, 19 anni di Carovigno (BR), firma con Baby Lady il suo sesto singolo. Il brano “dà voce ai sentimenti più profondi e irrisolti” e affronta nostalgia e rimpianto legati alla fragilità di un legame che vacilla, tra “ciò che resta e ciò che non può più essere”.

Produzione musicale e publishing: Vertice Records

Management e Direzione Artistica: Giuseppe Macchitella

Il percorso di Angie G

L’artista debutta nel 2022 con Le Cose che non mi hai mai detto, che supera i 120.000 stream su Spotify, affermandosi tra le nuove voci del pop italiano. Da allora pubblica L’universo in mezzo ai guai, Facciamo un altro post e TUTTO CAMBIA SOUND, primo brano co-scritto dall’artista insieme a Giuseppe Macchitella. Il 27 ottobre 2023 esce Mettimi a posto il core, pop elettronico up-tempo distribuito da Sony Music Italia per DMB Production.

Nel 2023 calca diversi palchi pugliesi come ospite speciale e partecipa alle selezioni di Area Sanremo, X Factor e Amici.

Per rimanere aggiornati su Angie G e sostenere questa giovane promessa della musica italiana, è possibile seguirla su tutti i principali canali social.

Baby Lady sarà disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutti i digital store.

Instagram: https://www.instagram.com/angieg.official?igsh=MWpic3pnZ2hoMW92eA==

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TikTok: https://www.tiktok.com/@angieg.oofficial?_r=1&_t=ZN-95ViU2UK02Q

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2g8dZzBXqnnJ1COPU0zhwc?si=qthtS8eGSH2PE_BLdfSNBg

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