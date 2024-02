Angiografo al Perrino – Le precisazioni dell’Asl

In riferimento a quanto dichiarato nella giornata di ieri, 30 gennaio, dal presidente della prima Commissione consiliare regionale, Fabiano Amati, e riportato da alcuni organi di stampa, circa l’installazione del nuovo angiografo nel reparto di Cardiologia del Perrino di Brindisi, la Asl sottolinea che i lavori procedono senza alcun ritardo.

I lavori hanno avuto inizio il 13 novembre 2023 e, come da cronoprogramma e relativa notifica trasmessa agli organi di competenza, la conclusione con la successiva installazione dell’apparecchiatura è prevista entro il 15 marzo 2024.Pertanto, la data indicata per il termine dei lavori non risulta fissata per il 19 dicembre 2023 come dichiarato: si tratta di un riferimento temporale che non corrisponde alla reale pianificazione delle attività.

L’esecuzione dei lavori, quindi, procede nel pieno rispetto del cronoprogramma sottoscritto con gli operatori economici affidatari e, al momento, non si ravvisano particolari difficoltà per il rispetto dei tempi preventivati.