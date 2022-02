ANGIOGRAFO DI NUOVO IN TILT – IMPOSSIBILE L’EMODINAMICA PER UN INFARTO AL PERRINO!

Torna l’allarme nell’ospedale Perrino di Brindisi. Nelle scorse ore si è rotto il nuovo angiografo e quindi è praticamente impossibile effettuare l’emodinamica per chi subisce un infarto. L’unica cosa fattibile è quella di trasferire il paziente in autombulanza fino a Lecce, con i rischi che si possono immaginare per il povero infartuato. In tutta l’asl della provincia di Brindisi, infatti, non esiste un altro apparecchio che possa effettuare le stesse prestazioni.

Insomma, a pagarne le spese, come al solito, sono sempre i pazienti…