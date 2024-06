ANGSA Brindisi alla Regata Brindisi Corfù.

“Autismo, oltre la diagnosi c’è una persona”. Sarà questo il tema di un incontro a cura di ANGSA Brindisi (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo), previsto per il prossimo 6 giugno alle ore 17.30 presso lo stand del Circolo della Vela. A relazionare sarà la dott.ssa Maria Grazia Mingolla, psicologa e psicoterapeuta.

I genitori di ANGSA saranno inoltre presenti con uno stand presso il Villaggio della Regata, dal 5 all’8 giugno per sensibilizzare sui temi dell’autismo, illustrare la propria attività sul territorio e fornire informazioni a chi ancora non conosce questa ormai consolidata realtà associativa territoriale. Angsa Brindisi ringrazia gli organizzatori per l’opportunità offerta.