Angsa e Coop insieme a sostegno delle persone autistiche

Iniziativa di solidarietà e di sensibilizzazione questa domenica presso l’ipermercato Coop, all’interno del centro commerciale “Le Colonne”. L’associazione Angsa, che rappresenta i genitori delle persone con patologie dello spettro autistico, ha promosso la campagna di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica verso questo tema, attraverso la sinergia con Coop 3.0. In sostanza, gli acquirenti di Coop, dopo aver fatto una spesa di 15 euro, ricevono dei gettoni per votare uno dei progetti realizzati a sostegno delle persone autistiche. Un progetto e’ proprio di Angsa. Il progetto vincente riceverà un sostegno economico per ls sua realizzazione, oltre un fondo di partenza comune ad ogni progetto. Tanta e’ stata la partecipazione da parte dei cittadini e dei clienti Coop.