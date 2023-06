ANIMALI DOMESTICI – BRUNETTI (MRS): IL COMUNE DI BRINDISI DEVE APPLICARE LE PROCEDURE PER AFFRONTARE IL FENOMENO DEGLI ABBANDONI

La responsabile del benessere degli animali del Movimento Regione Salento di Brindisi, Antonella Brunetti, segnala l’ennesimo episodio di abbandono di animali domestici. In particolare, un gattino è stato abbandonato in una busta nei pressi del rifugio.

Il fatto è stato riferito alla Polizia locale che si è limitata a segnalare ai responsabili dell’infermeria felina che, però, hanno affermato che il gattino non presenta ferite e quindi potrà rimanere sotto osservazione solo una notte.

Quanto accaduto – come sottolinea Brunetti – è la chiara dimostrazione di come a Brindisi l’ente locale non applichi le leggi vigenti in tema di abbandoni di animali domestici.

Un motivo in più per modificare questa situazione, così come chiederà a gran voce il Movimento Regione Salento in Consiglio Comunale.