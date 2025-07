ANM interviene su presunta morte dell’indagine su ex Assessore Delli Noci

Sulla morte presunta dell’indagine della Procura di Lecce sull’Assessore Delli Noci.

La Giunta Distrettuale manifesta sconcerto per le affermazioni del Governatore

della Regione Puglia Michele Emiliano, riportate da più organi di comunicazione di

massa, secondo cui l’indagine della Procura di Lecce sull’Assessore Delli Noci sarebbe

stata “smontata” dal Tribunale del Riesame e sarebbe, quindi, “morta”.

Tali affermazioni destano stupore sia perché riguardano il merito di un’indagine

penale che è ancora in corso di svolgimento (rispetto alla quale, quindi, ragioni di

opportunità e di prudenza suggerirebbero di astenersi dal formulare giudizi prima del

relativo esito) sia perché fondate su un provvedimento del quale non sono ancora note

le motivazioni.

Appartiene al fisiologico funzionamento del procedimento penale, come ben sa

il Governatore ed ancora Magistrato Michele Emiliano, l’eventualità, anche in ragione

di elementi sopravvenuti, di valutazioni diverse da parte dei magistrati a diverso titolo

chiamati a conoscere della medesima vicenda giudiziaria.

La Giunta Distrettuale esprime, pertanto, vicinanza, sostegno e solidarietà, piene

e convinte, ai Colleghi della Procura della Repubblica di Lecce e del Tribunale di

Lecce, ribadendo che il rispetto, oltre che formale, sostanziale del principio della

separazione dei poteri non possa prescindere dalla necessità di evitare interferenze

dell’uno con giudizi sommari sull’operato dell’altro.

Lecce, 27 luglio 2025.

LA GIUNTA DISTRETTUALE DI LECCE DELL’ASSOCIAZIONE

NAZIONALE MAGISTRATI