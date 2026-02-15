

Presso la Biblioteca del Vicolo- Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi), Anna Biasi ha presentato il suo libro:”Il cielo è un arcobaleno che si muove”. Ha introdotto l’argomento della serata Francesco Mauro, bibliotecario della Biblioteca del Vicolo e segretario di Yeahjasi Brindisi APS, ente gestore dell’ex Convento di Santa Chiara. Ha dialogato con l’autrice don Cosimo Schena, il prete “social” famoso a livello nazionale, che con i suoi libri condivide messaggi importanti. Carmen Nolasco, scrittrice ed editor del libro, ha letto alcuni brani del testo. La scrittrice Anna Biasi, dopo il suo primo libro “Io sono qui, tu dove sei?”, dove ha raccontato la sua esperienza come madre di un ragazzo autistico, presenta il suo secondo libro, in cui focalizza ulteriormente l’impegno nel sensibilizzare sul tema dell’autismo. Anna Biasi è socia dell’associazione di mutuo aiuto “Il Bene che ti voglio, che si occupa di sostegno alle famiglie con figli autistici. “Il cielo è un arcobaleno che si muove” narra la storia di Anais, madre di un bambino autistico non verbale e ogni capitolo viene narrato in due versioni speculari, “dolce” e “amara”, proprio come il caffè. Un mondo immaginario e, allo stesso tempo, la realtà quotidiana della vita con un figlio autistico. L’autismo è un disturbo dello sviluppo neurologico che si manifesta in diverse forme e gradi di intensità. Le persone affette da autismo possono avere difficoltà a interagire con gli altri, comunicare e comprendere le emozioni. L’incontro è stato promosso dalle associazioni:”Il Bene che ti voglio ODV-ETS” e “Impresa Mamma”. Un incontro importante che non è stato, soltanto, la presentazione di un libro, ma, piuttosto, un momento di riflessione e approfondimento. Anna Consales