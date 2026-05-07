Annamaria Magrì (FDI) “Si attivi anche nella ASL di Brindisi il sistema Recall”
La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Annamaria Magrì, insieme al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha inviato una nota ai vertici della ASL Brindisi per chiedere l’attivazione anche sul territorio brindisino del sistema “Recall”, già adottato con risultati positivi dalla ASL di Bari.
L’iniziativa punta a introdurre uno strumento concreto e moderno per migliorare l’efficienza del servizio sanitario, ridurre gli sprechi e contribuire ad abbattere le liste d’attesa, tema oggi particolarmente sentito dai cittadini.
“L’adozione del Recall rappresenta una misura di buon senso, efficienza e attenzione verso i cittadini”, dichiara la consigliera Annamaria Magrì. “Parliamo di un sistema semplice ma estremamente utile, capace di rispondere a due esigenze fondamentali: evitare ai cittadini sanzioni dovute a semplici dimenticanze e, allo stesso tempo, recuperare prestazioni sanitarie che altrimenti andrebbero perse.”
Il sistema Recall prevede infatti l’invio automatico di un promemoria ai pazienti prima della prestazione sanitaria programmata. In caso di rinuncia o impossibilità a presentarsi, l’utente può comunicarlo tempestivamente, consentendo alla ASL di rimettere immediatamente a disposizione quel posto per un altro cittadino in attesa.
“Ogni appuntamento recuperato significa meno tempi di attesa per altri pazienti e una sanità più efficiente”, prosegue Magrì. “Si tratta di un meccanismo intelligente che riduce gli sprechi, ottimizza le risorse pubbliche e rende il servizio sanitario più vicino alle reali esigenze delle persone.”
Fratelli d’Italia auspica ora che la ASL Brindisi possa valutare rapidamente l’estensione del sistema Recall anche sul territorio brindisino, seguendo l’esempio virtuoso già avviato nella ASL di Bari, affinché anche i cittadini della provincia di Brindisi possano beneficiare di un servizio sanitario più moderno, efficiente e attento ai bisogni dell’utenza.