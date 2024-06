Anniversario Arma dei Carabinieri – D’Attis (FI): “Gratitudine per chi sostiene lo Stato”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi è l’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri: uomini e donne che ogni giorno operano per garantire la sicurezza pubblica e lo fanno spesso in condizioni delicatissime. Il loro spirito di abnegazione interpreta il servizio nei confronti dello Stato nel suo valore più elevato, la loro divisa è per noi garanzia di sicurezza e legalità, i loro sforzi sono tutti orientati verso gli altri. Perciò, è doveroso ringraziarli e condividere, come comunità, un sincero sentimento di gratitudine”.