ANNULLATO IL MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA VITTORIA

Il Mercatino di Natale in piazza Vittoria è stato annullato. Ne dà notizia il Distretto Urbano del Commercio di Brindisi. Restano confermate tutte le altre iniziative programmate ed approvate dal Comune di Brindisi, ovvero:

1. Christmas Baby Parking

Servizio di baby sitting per il periodo natalizio, articolato in diverse iniziative studiate per intrattenere i bambini stimolandone la creatività e la fantasia.

L’intervento proposto si articola dal 8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, con orario pomeridiano dalle 17,30 alle 21,00, con giornate di attività effettiva nei giorni 8/9/10/11/16/17/18 dicembre 2022 e 4/5/6 gennaio 2023 (10 giornate effettive).

Il Villaggio di Piazza Vittoria farà vivere le Festività in un’atmosfera da sogno, arricchita da animazioni per tutte le età e con un’attenzione particolare verso i più piccoli. Il progetto propone un vero e proprio villaggio di Natale con un itinerario guidato e fantastico alla scoperta di Babbo Natale e di come si vive e si lavora al polo nord tutto l’anno. Ben si presta la piazza con i suoi pini e sentieri naturali che per l’occorrenza brulicheranno di gnomi ed elfi indaffarati. Tutte le strutture riadattate avranno una destinazione ben precisa.

Gli elfi accoglieranno i visitatori ed i piccoli potranno partecipare alle attività anche attendendo i genitori mentre effettuano i loro acquisti presso le varie attività commerciali della città.

Vai a fare shopping di Natale in tranquillità o prenditi un po’ di tempo per te mentre noi teniamo occupati i bambini!

Il villaggio sarà composto da 4 laboratori, una Casa di Babbo Natale arredata e rifinita, 12 elfi animatori/educatori, diversi figuranti Babbo Natale, una slitta per scuola guida polare, quattro chioschi in legno per postazioni

2. Servizio di collegamento tra le aree di parcheggio gratuite posizionate ai margini del Centro Storico e i Corsi principali e le vie del Distretto Urbano del Commercio

Servizio di collegamento tra i parcheggi di via Spalato e di via Dalmazia (Brindisi City) e le zone commerciali della città eseguito con l’utilizzo di navette elettriche e/o ape calessino.

Il servizio è proposto in forma completamente gratuita per chi esibisce lo scontrino di un acquisto effettuato, mentre ha il costo di € 1,00 per chi non ha effettuato alcun acquisto.

Il servizio offre la possibilità, anche tramite prenotazione on line o telefonica, di visitare comodamente la città e/o essere accompagnati presso le attività commerciali di loro interesse al fine di fare acquisti nella massima tranquillità, senza l’utilizzo della propria vettura, e nel massimo della sicurezza e confort.

In tal modo si favorisce anche l’abbattimento parziale del traffico connesso a brevi spostamenti mediante l’utilizzo di un mezzo di trasporto individuale ecologico.

Sui mezzi possono accedere, per ogni corsa, solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tutti i collaboratori addetti alla guida saranno muniti di mascherine tipo FFP2; i mezzi saranno dotati di gel sanificante per le mani e tendalino divisorio tra l’autista e le persone trasportate al fine di evitare qualsiasi contatto.



3. Servizio di guardia giurata dal 8 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023, dalle ore 19:00 alle ore 03:00.

Servizio di due pattuglie di vigilanza privata dedicate al controllo continuo delle attività del Centro Storico.

Nello specifico, la presenza di pattuglie e di Guardie nei pressi delle attività commerciali, costituisce un forte elemento di deterrenza. Il personale impiegato sarà costantemente in contatto con la Centrale Operativa che coordina tutte le attività ordinarie e di emergenza.

Distretto Urbano del Commercio di Brindisi

Costituito da Comune di Brindisi, ConfCommercio, Confesercenti