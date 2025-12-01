ANPI Ceglie Messapica “Leonardo Chirulli” e Collettivo Fluo organizzano a Ceglie Messapica l’incontro “Vivere il genocidio a Gaza”.



Un dialogo necessario su come i conflitti colpiscono il corpo e la vita delle donne.

La violenza sulle donne (e non solo) usata come arma di guerra è un crimine antico di cui spesso si sa poco perché chi ne è vittima tace per vergogna o perché preferisce dimenticare.

Insieme a Lia Caprera, Presidente Associazione Io Donna di Brindisi, apriremo un dialogo sulla violenza verso le donne usata come arma di guerra, con un focus particolare sulla condizione delle donne in Palestina.

Saranno con noi il Comitato Valle per la Palestina e il Comitato Ceglie Messapica contro il Genocidio del Popolo Palestinese per parlarci delle iniziative promosse negli ultimi mesi.

Avremo il piacere di ospitare l’opera “duemilacento” di Ira Panduku. 2100 lettere, ognuna cucita a mano, tratte da poesie di donne palestinesi.

2100 come i chilometri che ci separano da Gaza.

Vi aspettiamo per dialogare e riflettere insieme venerdì 5 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Convegni del MAAC in Via E. De Nicola, 1 a Ceglie Messapica.

ANPI Ceglie Messapica “Leonardo Chirulli”

e

Collettivo Fluo