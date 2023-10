Iniziativa di solidarietà dell’Anteas Cisl di Brindisi, sito in via Giordano Bruno, nei confronti di alcune famiglie In difficoltà economiche. Il sindacato pensionati della Cisl ha donato 60 kit di materiale scolastico ad altrettante famiglie in difficoltà economiche e impossibilitate a garantire ai loro figli un adeguato corredo scolastico. Un modo per favorire l’inclusione e l’aggregazione tra adolescenti di diverse fasce sociali.