ANTELMI (LEGA): 200 MILIONI DI EURO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE!

Ecco la nota di Ilaria Antelmi

Dopo le continue e insistenti sollecitazioni finalmente il risultato è arrivato!

Grazie alla Lega a maggio dal Ministero dello sviluppo economico arriveranno 200 MILIONI destinati all’imprenditoria femminile.

La sottoscritta, in accordo con la mia responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità Lega, l’On. Ravetto, ci siamo battute fortemente e abbiamo lavorato affinché le Opportunità, in ambito lavorativo, per le donne divenissero una priorità per il governo ma soprattutto per garantire delle risorse economiche destinate a noi donne imprenditrici.

Oltre 160 milioni di euro di fondi PNRR ad integrazione dei 40 milioni di euro già stanziati dalla legge di bilancio 2021 sono stati indirizzati alle imprese femminili e lavoratrici autonome con sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

Finalmente:

Dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022 le nuove imprese femminili o quelle già costituite da meno di 12 mesi hanno la possibilità di compilare la domanda per accedere a questa importante opportunità

e:

Dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022 le imprese femminili già costituite da oltre 12 mesi hanno la possibilità di compilare la domanda per accedere a questa importante opportunità.

Ritengo che nell’attuale quadro socio economico, fortemente minato da incertezze legate alla crisi pandemica e al conflitto Ucraino, questa misura debba ritenersi una imperdibile occasione per partecipare fattivamente alla realizzazione di un futuro migliore, per se stesse e per il prossimo in generale.

Sono felice di leggere nelle righe di questo PNRR un approccio alla capabilities secondo cui la qualità della vita deve valutarsi non solo nel perimetro delle risorse e dei redditi, ma soprattutto in relazione alla capacità di conseguire funzionamenti di valore, attraverso reali opportunità.

Sono certa che le Donne sapranno autodeterminarsi, per amor proprio e per dovere verso la collettività.

Nei settori per cui le agevolazioni sono concesse (industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio, turismo e fornitura dei servizi) si possono certamente trovare ampi spazi di progettualità, grazie alla realtà economica Pugliese e specificatamente Brindisina, in cui coesistono tutti i citati settori.

E proprio in ossequio alla logica delle capabilities, le donne verranno supportate anche attraverso percorsi di formazione ed assistenza tecnico-gestionale per gli aspetti meramente burocratici della misura.

Ilaria Antelmi

Ilaria Antelmi