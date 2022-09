ANTELMI (LEGA): ADESSO UN TAVOLO REGIONALE PER LE PROSSIME AMMINISTRATIVE DI BRINDISI

Continuo a ricevere attestati di stima e complimenti per il mio impegno e questo mi rende orgogliosa e felice. Grazie a Brindisi e a tutta la provincia, dalla quale sono arrivati dati importanti, motivo per cui ho anche ricevuto i ringraziamenti del Leader Matteo Salvini.

Come sempre ci ho creduto e ho dato il massimo, pur consapevole del fatto che il mio lavoro non sarebbe bastato per essere eletta.

Il mio contributo era necessario e mi rende soddisfatta perché mi ha permesso di ricevere l’affetto dei miei elettori che hanno riconfermato la fiducia riposta in me e mi hanno dato conferma del mio buon operato.

Da oggi ci sarà un nuovo governo a guidare l’Italia, ci sarà tanto da lavorare per risollevare questo paese.

Gia dai prossimi giorni sarò subito al lavoro e mi farò portavoce con i vertici regionali del centro destra, affinché venga subito istituito un tavolo regionale per le prossime Amministrative della nostra città, che si terranno in primavera.

ILARIA ANTELMI

LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA