ANTELMI (LEGA): BISOGNA ESSERE LEALI NEI CONFRONTI DEGLI ELETTORI

Ecco la nota di Ilaria Antelmi (Lega):

Vorrei condividere con voi il mio pensiero…

Penso che la #lealtà, nei confronti degli Italiani è doverosa in un momento così delicato.

Ci lasciamo alle spalle due anni di sacrifici, rinunce e privazioni che ci hanno segnato profondamente.

È questo che ha generato in noi un forte senso di #responsabilità nei confronti di un #paese che aveva bisogno di unità e tutela, ragion per cui, abbiam dovuto ingoiare bocconi amari e accettare di sedere in Parlamento con forze politiche di vedute nettamente opposte alle nostre.

Consapevoli del fatto che questa decisione non avrebbe trovato tanti d’accordo abbiamo scelto di partecipare per provare a portare a casa qualche piccolo risultato, e così è stato. Non abbiamo trovato molti d’accordo con la nostra scelta ma siamo stati determinati e coraggiosi e siamo andati avanti nonostante ciò.

Ora è arrivato il momento di andare dritti alla meta, di fatto questo governo è al capolinea.

Noi non abbiamo paura di dare la parola agli italiani andando al voto anticipato.

Saranno gli ITALIANI a decidere chi premiare.

Voi cosa ne pensate?