ANTELMI (LEGA): GRAZIE ALLA POLIZIA DI STATO PER OPERAZIONE EFFETTUATA A MESAGNE

Nel Giorno della ricorrenza del 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, esprimo il mio riconoscimento a tutte le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato della Provincia di Brindisi per la brillante operazione che ha portato al deferimento in Stato di Arresto di 15 persone per reati annessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Brindisi e nello specifico a Mesagne.

Qualche settimana fa ho avuto il piacere e l’onore di partecipare alla celebrazione dell’anniversario del trentennale dall’istituzione del Commissariato di Polizia a Mesagne che ha segnato l’inizio di una nuova era, un cammino verso la legalità, orgoglio di tutti i cittadini Mesagnesi.

Ilaria Antelmi

Responsabile regionale Dipartimento Pari Opportunità Lega Puglia