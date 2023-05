ANTIMAFIA: D’ATTIS (FI), “SOLO CON IMPEGNO COMUNE RIUSCIREMO AD OTTENERE RISULTATI CONCRETI”

“Nel giorno del trentunesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la elezione a vice Presidente della Commissione bicamerale antimafia è, per me, ancora più significativa. Ringrazio i colleghi commissari che mi hanno votato e il Presidente Berlusconi con i gruppi di Forza Italia di Camera e Senato per avermi indicato. Avverto forte e profondo il peso della responsabilità. La lotta ed il contrasto al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, ancora vivo e presente anche nella mia regione, la Puglia, sia nella sua forma tradizionale e quindi predatoria che in quella più evoluta e spesso molto silente, saranno per me e per il mio Partito una priorità assoluta ed inderogabile.L’impegno per combattere la mafia richiederà non solo la piena e ampia collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni, ma anche iniziative istituzionali volte a promuovere e diffondere la cultura della legalità nel mondo scolastico e del lavoro. È essenziale sensibilizzare e educare le nuove generazioni affinché diventino cittadini consapevoli dei pericoli della criminalità organizzata. Inoltre, intendo proporre iniziative legislative mirate ad estirpare tutte quelle aree grigie in cui si annidano le condotte di maggiore pericolosità e di più difficile contrasto, tipiche del metodo mafioso. Dobbiamo adottare misure incisive per rendere ancora più efficace la lotta alla mafia e garantire la sicurezza e la giustizia per i cittadini. Ho già espresso i miei auguri e la mia disponibilità alla Presidente Chiara Colosimo, e garantito la massima collaborazione insieme, spero, a tutti gli altri colleghi di maggioranza e opposizione. Solo attraverso un impegno comune riusciremo a ottenere risultati concreti nella lotta contro la mafia e a proteggere il tessuto sociale del nostro Paese.” Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.