Presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar hanno presentato il loro libro:”Dalla Puglia con amore”. L’evento rientra nell’ambito della Rassegna del Chiostro a cura di Francesca Romana Intiglietta ed è co-organizzato dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, all’interno della programmazione estiva “Chiostro D’Estate- Pagine Erranti”, con Brindisi Città che legge. È intervenuta Francesca Romana Intiglietta. Ha dialogato con gli autori Giuseppe Melcore, Medico Specialista UCSC e Socio Brindisi e le Antiche Strade (B.A.S.). Antonella e Vinod, due chef uniti dalla stessa passione, ma, soprattutto, felicemente sposati da tanti anni, con due figlie, sono una delle coppie più belle e apprezzate della ristorazione italiana. La loro storia è stata definita “una vita fusion”, con radici che affondano nella cucina pugliese e in quella mauriziana. Antonella è titolare del ristorante “Al Fornello da Ricci” a Ceglie Messapica. Incontra Vinod alle Mauritius e nasce la loro grande storia d’amore. Antonella rappresenta la terza generazione di cuoche della sua famiglia, seguendo le orme della nonna Rosa e delle sue zie Dora e Maria. Oltre 50 ricette, tra cui non potevano mancare le orecchiette alle cime di rapa. A proposito delle ricette tipiche del nostro territorio, Antonella si dice sicura di non volere “rovinare” i piatti della tradizione, perché non devono assolutamente essere cambiati. l libro nasce dalla contaminazione carpita nelle cucine del mondo, dove Antonella e Vinod si sono formati, quelle dei ristoranti stellati e delle piccole trattorie. Un libro che parla di ricette, di ingredienti e che evidenzia, soprattutto, tanto amore, elemento fondamentale per la buona riuscita di un piatto. Una chiacchierata molto interessante e Antonella è riuscita a coinvolgere il pubblico. “Servitori al servizio del pubblico”, così si descrivono i due chef che, nonostante l’enorme successo anche televisivo, sono rimasti semplici, genuini. La cucina richiede amore e sacrificio e tanta è la stanchezza al termine della giornata, ma tanta è anche la soddisfazione di avere preparato piatti buonissimi per i loro numerosi clienti. Durante la presentazione, alcuni artisti hanno esposto le loro opere: Ada Angelica Perchinenna, Antonia Acri, Mino D’Amici, Patrizia Minardi, Vittoria Orlando, Francesca Romano, Rossella Prontera, Sabina Ciampa e Valeria Colosimo. Al termine, è seguita una degustazione di biscotti di Ceglie, preparati dagli stessi chef e Amaro Carduus, con Infuseria Brindisina, partner dell’iniziativa. Anna Consales