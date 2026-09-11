Antonino – Anagrafe di Brindisi, rilascio carte di identità: Invece di agevolare i cittadini si complicano le cose

Dopo il furto avvenuto negli uffici dell’Anagrafe del Comune di Brindisi nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’Amministrazione comunale ha scelto, comprensibilmente, di ridurre e limitare la gestione dei pagamenti in contanti.

Una scelta legata alla sicurezza, ma che non deve trasformarsi in un nuovo problema per i cittadini.

Oggi, per pagare i servizi dell’Anagrafe, le possibilità sono principalmente il POS e il PagoPA. Il pagamento con il POS, però, non sempre funziona. Problemi di connessione o difficoltà con gli strumenti informatici possono bloccare l’operazione.

In questi casi il dipendente deve ripetere la procedura e, per una semplice operazione, si possono arrivare ad aspettare anche 20-25 minuti. Un disagio per i cittadini e anche per gli stessi dipendenti comunali, che devono ripetere più volte la stessa operazione.

C’è poi il PagoPA. Anche qui, però, la procedura può risultare complicata, soprattutto per le persone anziane e per chi ha poca familiarità con la tecnologia.

Per effettuare il pagamento, infatti, il cittadino deve entrare nel portale del Comune e utilizzare lo SPID. Ma non tutti hanno uno SPID, uno smartphone o la stessa dimestichezza con gli strumenti digitali.

La digitalizzazione deve servire a rendere i servizi più semplici, non a creare nuove difficoltà.

Per questo sarebbe utile prevedere modalità di pagamento più semplici e accessibili.

Una possibilità potrebbe essere quella di consentire il pagamento tramite bonifico bancario su un conto intestato al Comune. In questo modo il cittadino potrebbe effettuare il pagamento da casa oppure farsi aiutare da un familiare, dalla propria banca o da una persona di fiducia.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di permettere di generare l’avviso PagoPA direttamente dal portale del Comune, senza obbligare il cittadino ad accedere con lo SPID.

Una volta ottenuto l’avviso, il cittadino potrebbe pagarlo anche fisicamente presso una tabaccheria, un esercizio convenzionato o un altro punto abilitato, senza dover necessariamente utilizzare strumenti digitali.

In questo modo si manterrebbero la sicurezza e i vantaggi del sistema PagoPA, evitando però che lo SPID diventi un ostacolo.

È importante, inoltre, che gli uffici possano associare in modo semplice e immediato il pagamento alla pratica del cittadino, evitando ulteriori perdite di tempo.

Dopo il furto era necessario intervenire per garantire maggiore sicurezza nella gestione del denaro. Ma sicurezza e semplicità possono andare insieme.

La soluzione alla gestione del contante non può essere quella di trasferire tutta la complessità sui cittadini.

Un’amministrazione comunale deve garantire servizi semplici, efficienti e accessibili a tutti, soprattutto alle persone che hanno maggiori difficoltà nell’utilizzo della tecnologia.

Alessandro Antonino

Consigliere comunale

Impegno per Brindisi