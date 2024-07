Antonino: “Dopo mesi di sceneggiate si inizi a lavorare per la città anziché per le poltrone”

Con la nomina della nuova giunta comunale, si chiude una fase critica per l’amministrazione comunale, caratterizzata da una prolungata impasse. La telenovela targata Fratelli d’Italia ha dimostrato tutte le difficoltà e il completo fallimento dell’amministrazione Marchionna nell’affrontare e risolvere le sfide complesse di questo territorio.

Per quasi due mesi abbiamo assistito a un braccio di ferro tra il Sindaco Marchionna e il Segretario Provinciale di FdI Caroli delegato dal vicesindaco azzerato Oggiano.

Questa situazione ha paralizzato la macchina amministrativa, annichilendo di fatto il dibattito pubblico in città e cancellando il confronto democratico nelle commissioni consiliari, strumenti fondamentali per il buon governo della città.

Ora che questa fase di crisi sembra essersi ridimensionata, ci auguriamo che si possa ritornare a parlare dei problemi della città e non dell’autoreferenzialità del ceto politico.

È nostro auspicio insomma che i nuovi equilibri della maggioranza consentano di affrontare con efficacia le numerose vertenze che affliggono la città e che finora non sono state risolte.

Saremo comunque vigili a evitare ingerenze e manovre esterne che possono compromettere l’integrità istituzionale del Comune di Brindisi.

Alessandro Antonino

Impegno per Brindisi