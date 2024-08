Antonino e Giannace: l’ex assessore Quarta se ne faccia una ragione…

Di fronte alle recenti esternazioni dell’ ormai “EX” assessore Gianluca Quarta, è doveroso fare alcune precisazioni. Pur comprendendo la frustrazione e il disappunto che possono sorgere a seguito delle ultime vicende politiche, è importante non travisare la realtà dei fatti e non appropriarsi di meriti inesistenti.

Le affermazioni dell “EX” tuttologo tuttofare Assessore Quarta, in merito alla gara per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del mercato coperto dell’ex Inapli, infatti, dimostrano una persistente tendenza alla demagogia e alla speculazione politica, atteggiamenti che, come ben sappiamo, hanno contribuito alla sua uscita di scena.

Vogliamo ricordare che il progetto di riqualificazione del mercato ex Inapli era già stato inserito tra le priorità nel piano triennale dei lavori pubblici durante la passata amministrazione.

La politica è fatta di responsabilità, è arrivato il tempo che anche l’ “Ex” Assessore Quarta se ne faccia una ragione e lasci spazio a chi, con competenza e dedizione, lavora per il bene della comunità.

I Consiglieri Comunali

Impegno per Brindisi

Alessandro ANTONINO

Rino GIANNACE