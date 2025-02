Antonino: “I cittadini non meritano un’amministrazione inadeguata”

Noi, consiglieri comunali di opposizione, abbiamo presentato oggi una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Giuseppe Marchionna. Questa decisione è maturata a seguito di una serie di eventi che hanno evidenziato l’incapacità dell’attuale amministrazione di affrontare efficacemente le problematiche che affliggono la nostra città.

La situazione al Comune di Brindisi è estremamente grave; i cittadini non meritano un’amministrazione inadeguata. È nostro dovere riportare il dibattito politico alla decenza, al rispetto istituzionale e alla necessaria trasparenza.

Invitiamo pertanto i consiglieri di maggioranza che condividono le nostre preoccupazioni a unirsi a noi in questo atto di responsabilità verso i Brindisini. È il momento di dimostrare coraggio e determinazione per il bene della nostra città.

La mozione di sfiducia sarà discussa in Consiglio Comunale, offrendo così l’opportunità a tutti i rappresentanti eletti di esprimere la propria posizione in merito al futuro di Brindisi.

Alessandro Antonino

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi