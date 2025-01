Antonino (Impedgno per Brindisi): “No alla chiusura dell’asilo-nido del Paradiso”

L’annunciata esternalizzazione dell’Asilo Nido Paradiso di Brindisi rappresenta un grave errore politico e amministrativo. Si tratta dell’ultimo asilo nido comunale della città, un servizio pubblico di qualità che risponde alle esigenze di tante famiglie e che andrebbe potenziato, non smantellato.

È evidente che dietro questa scelta vi è una una precisa volontà politica di arretrare sul fronte dei servizi pubblici essenziali, scaricandone le conseguenze sui cittadini.

Negli anni, l’Asilo Nido Paradiso si è distinto per la qualità dell’offerta educativa, per l’attenzione ai bambini e per il legame con la comunità, come dimostrato anche dal recente Presepe vivente che ha coinvolto oltre 50 famiglie. Svuotare il Comune di Brindisi della sua capacità di gestire direttamente un servizio così importante significa impoverire la città e rendere la vita delle famiglie ancora più difficile.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale di rivedere questa decisione e di aprire un confronto con i cittadini, i sindacati e tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni alternative. La nostra città ha bisogno di investimenti nei servizi per l’infanzia, non di tagli e privatizzazioni che penalizzano le famiglie brindisine.

Il mio impegno per Brindisi continua, dalla parte dei cittadini e per la difesa dei servizi pubblici.

Alessandro Antonino

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi