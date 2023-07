ANTONINO (PRI) IN POLEMICA CON ROSSI PER TORRE ROSSA

opere di urbanizzazione nella Contrada Torre Rossa

Leggo con grande stupore un comunicato stampa dell’ex Sindaco Riccardo ROSSI circa una presunta strumentalizzazione da me posta in essere a proposito della più volte dichiarata disponibilità della Società SNAM RETE GAS a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione in Contrada Torre Rossa.

Intervengo per ristabilire la verità dei fatti, mettendo da parte per un attimo il riserbo che mi sono imposto in virtù della carica istituzionale che oggi ricopro, in quanto non posso consentire a nessuno di mettere in dubbio la correttezza che ha caratterizzato il mio operato da Consigliere Comunale, che ritengo di aver svolto con disciplina ed onore.

E’ bene allora ricordare che nella scorsa consiliatura mi sono limitato a presentare un ordine del giorno ed una mozione, entrambi approvati alla unanimità dal Consiglio Comunale dopo l’accoglimento da parte mia di un emendamento proposto dall’allora Sindaco, con cui si impegnava l’Amministrazione Comunale ad accettare l’offerta di SNAM RETE GAS a realizzare le opere di urbanizzazione a fronte di una formale manifestazione di volontà e previa consegna da parte del Comune di Brindisi dei progetti preliminari riguardanti gli interventi da effettuare.

Tanto per riportare nell’alveo del Consiglio Comunale un dibattito che si stava svolgendo esclusivamente sugli Organi di stampa.

Non mi sono mai addentrato a verificare quali e quanti opere fosse disposta ad effettuare SNAM RETE GAS non avendo mai avuto interlocuzioni dirette con tale società ed essendomi limitato a riportare quanto apparso sugli Organi di informazione a seguito di audizioni pubbliche dei responsabili di tale società presso la Commissione Regionale al bilancio e quanto a me riferito dallo stesso Comitato sorto tra abitanti della Contrada che avevano partecipato a tali incontri.

Peraltro l’ex Sindaco Rossi non ha mai dato corso al deliberato del Consiglio Comunale nonostante con ben due note la società SNAM RETE GAS avesse sollecitato un incontro di approfondimento alla Amministrazione Comunale.

Non ritengo, quindi, di dover chiedere scusa agli abitanti della Contrada Torre Rossa “non avendo mai venduto illusioni a cittadini in difficoltà”.

Tanto più che mi sono ben guardato dal sollecitare il loro voto o dal partecipare a riunioni nella Contrada nel corso della recente campagna elettorale, come gli stessi abitanti potranno confermare.

Infine rilevo con stupore la malcelata soddisfazione dell’ex Sindaco nel sottolineare come i circa dieci milioni di euro necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione debbano essere corrisposti dai residenti nella Contrada.

E’ forse il caso di ritenere che nel mentre io non ho mai venduto illusioni ai cittadini in difficoltà l’ex Sindaco Rossi gode nel vederne aumentate le sofferenze?

Gabriele ANTONINO

Consigliere Comunale